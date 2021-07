VÍDEO: Cachorro aprende a tocar campainha de casa em MT e viraliza nas redes

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um cachorro tocando a campainha para entrar em casa, em Alto Taquari, em Cuiabá, no Mato Grosso. A família dona do animal disse que sempre saía para ver quem estava chamando, mas nunca tinha ninguém e chegou a desconfiar de ‘fantasmas’. Uma vizinha gravou a ação do animal e desvendou o mistério. Veja o vídeo abaixo:

Nas imagens é possível ver quando o cachorro da raça foxhound, chamado ‘Faísca’, toca a campainha e fica esperando em frente ao portão para ver se alguém abre e o deixa entrar.

Em entrevista ao site G1, o dono do animal, Giglio Bernini, disse que todos da família ficavam intrigados com a campainha tocando sem ter nenhuma pessoa do lado de fora da casa e chegaram a achar que podia se tratar de um ‘fantasma’ ou mesmo de brincadeira de crianças.



Depois que a vizinha gravou a ação de Faísca, a família decidiu instalar câmeras de segurança na casa e aí sim puderam ver que o cachorro tem mesmo o costume de tocar a campainha quando quer entrar.

Giglio diz que Faísca fica, normalmente, solto no quintal de casa. Porém, quando alguém abre o portão ele aproveita para dar uma conferida na vizinhança. Quando quer voltar, já aprendeu como acionar o dono.