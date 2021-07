Exposição fotográfica celebra a história de mulheres negras em três shoppings de São Paulo

O Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha foi comemorado no último dia 25, mas, para celebrar a data, a exposição fotográfica “Mulheres Negras, Conquistas e Perspectivas”, atualmente em exibição no formato virtual na Linha da Cultura do Metrô, agora também pode ser vista presencialmente nos Shoppings Top Center, Light e Mais Shopping, em São Paulo.

Em formato presencial até o dia 8 de agosto, a exibição traz imagens de 17 mulheres que se dedicam a mudar o cenário de discriminação e lutam por mais representatividade da mulher negra na sociedade e no mercado de trabalho, ajudando inclusive a formular políticas públicas por meio do Fórum Municipal de Mulheres Negras e outras organizações.



Leia também:

Cada uma das unidades com um evento presencial de abertura: duas delas ocorreram na sexta-feira (30), no Light e no Top Center; e mais uma na próxima segunda-feira (2), às 10h, no Mais Shopping.

No dia 23 de julho, houve o lançamento da campanha “Diga não ao racismo, diga não ao sexismo!”, realizada pelas concessionárias Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), ViaQuatro, ViaMobilidade, CPTM e EMTU, em parceria com a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos (STM) e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), por meio da sua Coordenação de Promoção da Igualdade Racial.



As fotos da mostra, assim como a exibição nos shoppings, foram feitas com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura (SMC).

Prêmio Luiza Mahin

A SMDHC também celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha por meio do Prêmio Luiza Mahin, que é concedido a sete mulheres que se destacaram por suas atuações em favor da valorização da população negra e da luta antidiscriminatória.

As homenageadas são selecionadas por meio de indicações realizadas por entidades ligadas ao movimento social negro e de mulheres, e as vencedoras da edição 2021 foram Ednusa Ribeiro, Maria de Lourdes Reis Silva, Luiza Guerino, Maria Aparecida Pinto, Martha Oliveira Braga, Rosiléia Abadia da Silva e Solange Cruz Bichara.

Campanha “Diga não ao racismo, diga não ao sexismo!”

A instalação, que também comemora o Dia de Tereza de Benguela, celebrado no mesmo 25 de julho, faz um convite às passageiras e aos passageiros para registrarem sua imagem ao lado de Tereza de Benguela e destas outras mulheres que seguem seu exemplo na atualidade, e compartilhar com a mensagem “Diga não ao racismo, diga não ao sexismo!”.

O painel conta com um QR Code, que permite que as fotos sejam enviadas para à exposição virtual na Linha da Cultura do Metrô.Já nas estações Luz (linha 2-azul e 3-vermelha) e Adolfo Pinheiro (linha 5-lilás) de metrô, as escadarias estão adesivadas com estampas da campanha contra o racismo e o sexismo, fazendo um novo convite a passageiras e passageiros a usarem o cenário para tirar fotos e divulgar esta importante mensagem.

Por fim, está estendida nas estações Sé (linha 3-vermelha), Paulista (linha 4-amarela) e AACD-Servidor (linha 5-lilás) uma bandeira com a imagem de Tereza de Benguela.

Serviço:

Exposição Fotográfica “Mulheres Negras, Conquistas e Perspectivas” Virtual: Linha da Cultura do Metrô

Presencial: até 8 de agosto

Shopping Top Center (Av. Paulista, 854 – Bela Vista, São Paulo);

Shopping Light (R. Cel. Xavier de Toledo, 23 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo);

Mais Shopping (R. Amador Bueno, 229 – Santo Amaro, São Paulo).

Campanha “Diga não ao racismo, diga não ao sexismo!”

Painel para tirar fotos: