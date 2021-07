Pró-Sangue: estoque de sangue está em nível crítico

Com níveis críticos do estoque, a Fundação Pró-Sangue fez um apelo para a população do Estado de São Paulo para que procurem os postos para doar sangue.

Nesta quinta-feira, o estoque de sangues do tipo O+, O-, B+, B-, A+ e A- garantiam o abastecimento dos hospitais só por mais um dia.

O sangue estocado pela Fundação Pró-Sangue abastece mais de 100 hospitais da rede pública da região metropolitana de São Paulo e é essencial para pacientes que dependem de transfusão periódica ou de emergência.

A doação pode ser agendada pelo site www.prosangue.sp.gov.br para evitar filas ou aglomerações, seguindo os protocolos de distanciamento do plano de enfrentamento à covid-19. O doador, ao comparecer ao posto, deve usar obrigatoriamente máscara de proteção facial.

Para doar sangue, os requisitos básicos são: