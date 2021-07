Dois apostadores levam a Quina, um deles de São Caetano

Dois apostadores faturaram o prêmio da Quina desta quinta-feira, um de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e outro de São Caetano do Sul, no Abc paulista. Cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 1.603.419,19.

O sorteio da Quina teve ainda 91 apostas que acertaram a quadra e cada um deles recebeu um prêmio de R$ 5.481,38. A Quina pagou ainda R$ 114,72 para 6.538 apostas que acertaram o terno.

Clique aqui para ver os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira

Nesta sexta-feira também tem sorteio da Quina, que retorna com prêmio estimado em R$ 700 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas de todo o país. A aposta simples na Quina, com cinco dezenas, custa R$ 2.

O sorteio da Quina é realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo

Hoje tem Super Sete acumulada

Metro World News

O sorteio desta sexta-feira da Super Sete vai pagar um prêmio acumulado de R$ 1,8 milhão ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

No sorteio de quarta-feira, não houve ganhadores na faixa principal, mas dois apostadores acertaram seis dezenas e cada um deles ganhou R$ 16.529,46.

Quarenta e quatro apostas acertaram cinco das sete dezenas sorteadas e cada uma delas ganhou R$ 1.073,34.

Os números sorteados na última quarta-feira foram 4, 8, 3, 6, 9, 0, 3.

Diferentemente das demais loterias, o sorteio da Super Sete acontece às 15h, por isso as apostas devem ser feitas até momentos antes do sorteio nas casas lotéricas credenciadas. A aposta simples custa R$ 2,50.

Lotofácil: apostador de Goiânia leva prêmio de R$ 1,39 milhão

Apenas um apostador, de Goiânia, acertou as quinze dezenas do sorteio realizado nesta quinta-feira para o concurso 2294 da Lotofácil. Ele vai levar para casa um prêmio de R$ 1.392.553,05.

Na faixa dos 14 acertos, 179 apostas foram premiadas com R$ 1.631,21 cada. A Lotofácil premiou ainda 5.884 apostas que acertaram 13 números, cada uma com R$ 25.

Clique para ver os números sorteados nesta quinta-feira

O sorteio desta sexta-feira (30) volta a ter o prêmio básico de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer na Lotofácil, basta fazer sua aposta em uma das casas lotéricas credenciadas em todo o país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado às 20 em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê.