Instituto abre inscrições para 9 cursos gratuitos na área de TI na Grande São Paulo

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) está com inscrições abertas para 9 cursos profissionalizantes gratuitos. As aulas, voltadas para jovens de 14 a 29 anos, incluindo pessoas com deficiência, são na área de Tecnologia da Informação (TI). Os interessados devem se cadastrar até o dia 12 de agosto no site da instituição.

No total, são 1.024 vagas disponíveis para a Grande São Paulo, além de 500 para o interior do estado e outras cidades do país. Para se inscrever, é necessário que o jovem esteja cursando o ensino médio ou tenha concluído na rede pública.



Leia também:

As aulas dos cursos serão online ou semipresencial, de acordo com a disciplina escolhida. Alguns tem duração semestral, mas também há opções de cursos bimestrais.

Segundo o IOS, os cursos incluem conceitos administrativos com aulas práticas em softwares de gestão, Português e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills).

Ao final do curso, os alunos poderão participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de oportunidades ara formação universitária em instituições parceiras da organização.

Vagas

Do total de vagas ofertadas, 500 são para o curso de Gestão Administrativa com Software de ERP. As aulas serão realizadas pelas unidades de Itaquera, Lapa, Santana, Barueri, Diadema, Joinville (SC) e Belo Horizonte (MG),120 vagas com duração de um semestre.

Confira abaixo a relação das demais vagas com duração de seis meses:

Montagem e Manutenção de Computadores (Santana-SP): 160 vagas

Educação Digital (Santana-SP): 40 vagas

Suporte de TI (Rio de Janeiro): 120 vagas

Infraestrutura em Redes (Lapa-SP): 96 vagas

Programação Web (Porto Alegre-RS): 80 vagas

Informática e Preparação para o Trabalho (Hortolândia-SP): 40 vagas

Cursos com duração de dois meses:

Programação Web (Santo Amaro e Santana-SP): 240 vagas

Atendimento ao Cliente (Jardim Ângela-SP): 120 vagas

Cronograma: