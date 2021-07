Tribunal de Justiça de São Paulo abre concurso público com 845 vagas de nível médio

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou nesta quinta-feira (29) o edital do concurso público para preencher 845 vagas no cargo de escrevente técnico judiciário, que exige ensino médio. O salário é de R$ 4.981,71 para 40 horas semanais. As inscrições começam nesta sexta-feira (30) e seguem até 2 de setembro.

Segundo o edital, do total de vagas, 400 serão para a capital e as demais 445 para outras regiões do estado. São reservados 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.



O valor da inscrição, que deve ser feita no site da Vunesp, organizadora do certame, é de R$ 79. A prova está prevista para o dia 31 de outubro.

Serão duas etapas:

Prova objetiva – de caráter eliminatório, composta por cem questões de múltipla escolha;

Prova prática – de formatação e digitação, apenas para os candidatos habilitados e com melhor classificação, de acordo com as notas de corte de cada Circunscrição Judiciária, em data a ser definida.

O concurso terá validade de um ano, a contar da data da homologação, prorrogável por igual período, a critério do Tribunal de Justiça, podendo ou não abranger os cargos vagos e os que vierem a ser criados no decorrer do prazo de validade do concurso, dependendo do interesse do serviço e da disponibilidade orçamentária.

Cronograma do concurso: