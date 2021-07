Delta: Prefeitura e Butantan confirmam mais nove casos da variante na Capital

Nove novas amostras da variante Delta da covid-19 foram detectadas nesta quinta-feira (dia 29) na cidade de São Paulo pela Prefeitura e pelo Instituto Butantan.

Até o momento, a Capital registra 22 diagnósticos para a nova variante. Os casos estão sendo investigados pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da rede municipal.

Leia também:

Dentista que se masturbava em frente a adolescentes é indiciado em Minas Gerais

VÍDEO: mulher cai de janela de prédio enquanto dançava em festa na Colômbia

VÍDEO: cachorro fica pendurado por coleira presa a elevador em movimento; cenas são fortes

O monitoramento na Capital é realizado por meio de cálculo amostral, por semana epidemiológica. As amostras seguem para análise do laboratório do Instituto Butantan, onde é realizado o sequenciamento genético.

O Paço informa ainda que, além dessa ação de monitoramento, a Secretaria Municipal da Saúde e o Instituto de Medicina Tropical da USP (Universidade de São Paulo) atuam em parceria em um estudo de análise de variantes com o Instituto Adolfo Lutz.