SC: Jovem é condenado a 12 anos de prisão por matar colega de trabalho em briga por ovos fritos

Um jovem de 19 anos foi condenado a 12 anos de prisão por matar a facadas um colega de trabalho em Ituporanga, Santa Catarina. Segundo a denúncia, o crime ocorreu em 31 de agosto do ano passado, após uma briga por ovos fritos.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), o rapaz e o colega de trabalho moravam na mesma casa na época do crime, no bairro Bela Vista. A briga começou porque o autor questionou a vítima sobre ela não ter lhe deixado ovos fritos e sugeriu que cada morador da residência deveria contribuir para a compra do alimento.



Ainda segundo a denúncia, o jovem atacou o colega e, durante a briga, o atingiu com 11 facadas, que o feriram nas regiões do pescoço, rosto, tórax e costas. A vítima vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O rapaz estava preso preventivamente pelo crime deste setembro do ano passado, no Presídio Regional de Rio do Sul. A sessão do Tribunal do Júri que resultou na condenação ocorreu no último dia 16 de julho, mas a decisão transitou em julgado na segunda-feira (26).

O rapaz foi condenado por homicídio duplamente qualificado, por meio cruel e motivo fútil. Ele ficará 12 anos preso, incialmente em regime fechado.