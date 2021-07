Idosa de 99 anos morre horas após ser agredida e estuprada em Ipu, no interior do Ceará

Uma idosa de 99 anos, cujo nome não foi divulgado, morreu horas após ser agredida e estuprada no município de Ipu, no interior do Ceará. O suspeito, um homem de 24 anos, foi preso. Ele é conhecido do filho da vítima.

O crime ocorreu na terça-feira (22). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito teria ingerido bebida alcoólica, passado em frente à casa da vítima e teria arrombado a porta para entrar na residência.



A idosa estava deitada em uma rede, quando foi atacada pelo homem e jogada no chão. O filho da vítima chegou em seguida e flagrou a ação, momento em que o suspeito pulou por um muro e fugiu.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e passaram a fazer buscas pelo suspeito. O homem foi localizado horas depois na região de Tabuleiro da Carne, na zona rural da cidade. Ele foi preso e autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

A idosa foi socorrida e passou por exames que comprovaram a violência sexual e lesões no corpo. Ela chegou a ser internada em um hospital de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia Municipal de Ipu, que ainda pode indiciá-lo por mais crimes.