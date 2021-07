Mãe ameaça filhos com faca e envia vídeo ao ex-companheiro em Teresina

Uma mulher, não identificada, foi denunciada ao Conselho Tutelar de Teresina, no Piauí, após a divulgação de um vídeo no qual ela aparece fazendo ameaças aos dois filhos pequenos com uma faca. O motivo da violência seria uma chantagem enviada ao ex-companheiro dela e pai das crianças.

No vídeo, que circula em redes sociais, é possível ver quando a mulher bate em um dos filhos e coloca uma faca nas costas do menor. “Ou ele vem aqui em casa, ou o filho dele vai morrer”, disse ela se referindo ao ex-marido. Enquanto isso, outro filho assiste a cena e chora.



De acordo com o Conselho Tutelar, a gravação foi enviada pela mulher ao ex-companheiro. Após a ciência das imagens, na quarta-feira (21), conselheiros foram até a residência da família no bairro Real Copagre. No local, ninguém foi encontrado.

Os conselheiros seguiram, então, até a casa da mãe da mulher, onde ela e os filhos foram localizados. Ao ser questionada, ela confessou que gravou o vídeo com o intuito de provocar o ex-companheiro.

A mulher foi levada a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde ela foi ouvida e liberada. Mas as investigações sobre o caso continuam.

Enquanto isso, os menores ficaram sob os cuidados da avó materna e vão receber acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, incluindo apoio psicológico.



O Conselho Tutelar ressaltou que pediu providências à Vara da Infância para que seja feito o acolhimento das crianças ou determinado o afastamento da mãe.