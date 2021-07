‘Gatinha da Cracolândia’ é presa em operação da polícia em SP; veja foto

Uma jovem de 19 anos, conhecida como “Gatinha da Cracolândia”, foi presa na manhã desta quinta-feira (22) por vender drogas na região central da capital paulista. De acordo com a Polícia Civil, Lorraine Cutier Bauer Romeiro teve um mandado de prisão expedido e foi detida no município de Barueri, na Grande São Paulo.

Reprodução/Instagram

Imagens de um relatório da investigação mostram Lorraine comercializando drogas dentro de tendas na Cracolândia, ao lado do namorado, que também está preso acusado de tráfico de drogas.



A defesa da jovem não foi localizada para comentar o caso.

Reprodução/Polícia Civil

Leia também:

A prisão da jovem ocorreu durante a segunda fase da Operação Carontes. Ao ser levada pelos policiais, Lorraine confessou que tinha entorpecentes escondidos em um hotel na região da Cracolândia.

Durantes buscas, as drogas foram encontradas em um prédio abandonado ao lado do estabelecimento citado pela jovem. O local, segundo a investigação, era usado por outros traficantes para esconder os entorpecentes. O porteiro foi preso em flagrante.

Lorraine foi levada ao 77º Distrito Policial de Santa Cecília para prestar depoimento. Ela seguia no local na tarde desta quinta-feira.

Tráfico

De acordo com o delegado Roberto Monteiro, da 1ª Delegacia Seccional do Centro, o objetivo da operação era desvendar a dinâmica do tráfico de drogas.

A polícia tem registros de Lorraine vendendo drogas na Cracolândia durante o fluxo de pessoas. Segundo a investigação, ela também era responsável por levar os entorpecentes para abastecer os locais onde eles eram escondidos.