Abertas inscrições para curso online de moda inclusiva

Estão abertas inscrições do curso online “Moda Inclusiva – Módulo Criação” voltado para estudantes, profissionais do segmento de moda e comércio. Os interessados em fazer a capacitação, totalmente gratuita, devem fazer um cadastro pela internet até a próxima segunda-feira (26).

O curso, uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação, tem o objetivo apresentar e discutir novos conceitos de negócios, refletindo sobre a necessidade e promoção de produtos e serviços que levem em consideração as perspectivas e particularidades da pessoa com deficiência.

As aulas terão início na próxima terça-feira (27). A carga horária é de 8 horas, divididas em quatro encontros online pela plataforma Microsoft Teams nos dias 27, 29 de julho, 3 e 5 de agosto, das 9h às 11h.

Veja relação de temas que serão abordados durante as aulas:

O que é Moda Inclusiva Tendências e Inspirações na Moda Inclusiva

A importância dos acessórios na Moda

Processo Criativo – Cartela de cores, tecidos e aviamento

Processo Criativo – Design inclusivo

Modelagem Plural

Desenho e Representação Técnica Funcional

Concepção e Desenvolvimento de Projeto

Visão Mercadológica – Como transformar seu projeto em realidade

Segundo a secretaria, o programa Moda Inclusiva propõe uma reflexão comportamental sobre a moda, buscando uma abordagem inclusiva à área, pensando em peças que sejam capazes de atender pessoas com e sem deficiência, utilizando pequenas adaptações e funcionalidades.

O programa Moda Inclusiva também tem o objetivo de estimular a abertura de espaço para essa área com os profissionais e o mercado. Clique aqui para fazer a inscrição.