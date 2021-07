Licenciamento 2021: carros com placa final 4 tem até dia 30 para pagar

Proprietários de carro com placa de São Paulo final 4 têm até o dia 30 para quitar a taxa do licenciamento anual obrigatório.

A taxa para licenciar o veículo é única para todos os carros usados, de R$ 98,91, e pode ser paga diretamente pelo Internet Banking, aplicativo do banco ou nos caixas de autoatendimento apenas informando o número do Renavam. Casas lotéricas credenciadas também estão autorizadas a receber o licenciamento 2021.

De acordo com o Detran.SP, carros com multas ou débitos de IPVA não poderão ser licenciados até que a documentação e as multas estejam pagas.

A partir do dia 1 de agosto, o motorista que for pego com carro placa final 4 sem licenciamento pode ter seu carro apreendido para o pátio do Detran, será multado em R$ 293,47 e levará sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A infração, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, é considerada gravíssima.

LEIA TAMBÉM:

e-CRLV

Ao contrário dos outros anos, o proprietário não receberá mais em casa, por correio, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Também não há mais a necessidade de retirá-lo em postos do Detran ou do Poupatempo.

Em tempos de pandemia, o documento passou a ser digital e pode ser baixado dos sites do Poupatempo, Detran.SP e Denatran um dia após o pagamento da taxa.

O motorista pode optar por fazer download e imprimir em papel sulfite ou salvar o documento no próprio celular par apresentar aos agentes de trânsito, em caso de necessidade.

Neste ano, excepcionalmente, não houve cobrança do DPVAT, o seguro obrigatório.