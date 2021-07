Apostador do Piauí leva sozinho prêmio da Lotofácil

Uma única aposta feita na cidade de Simplício Mendes, no Piauí, levou para casa o prêmio de R$ 1.418.517,78 sorteado pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira.

Na faixa dos 14 pontos, 374 apostadores receberam prêmios individuais de R$ 1.136,10. Outras 11.608 apostas acertaram 13 números e cada um deles ganhou R$ 25.

Clique para ver os números sorteados nesta segunda-feira

No sorteio desta terça-feira, a Lotofácil deve pagar ao apostador que acertar as 15 dezenas um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas devem ser feitas até 19h. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 2,50. O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

Quina também tem prêmio de R$ 1,5 milhão

A Quina não teve ganhadores na faixa principal de premiação nesta segunda-feira e o prêmio acumulou para R$ 1,5 milhão no sorteio desta terça-feira (20).

Clique aqui para ver os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira

Embora ninguém tenha feito a Quina, cinqüenta apostadores acertaram a quadra e cada um deles levou para casa R$ 7.300,26. Outros 3.612 acertaram apenas o terno e cada um levou para casa R$ 151,96.

O sorteio da Quina desta terça-feira será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário de São Paulo, a partir das 20h. As casas lotéricas recebem apostas até 19h.

Como funcionam os sorteios da loterias da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.