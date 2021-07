Skatista Rayssa Leal promete contar dia a dia em Tóquio e ganha apoio de Juliette

A mais jovem atleta do Brasil nos Jogos Olímpicos resolveu mostrar todos os seus passos em Tóquio. A skatista Rayssa Leal, de 13 anos, criou uma conta no Twitter para mostrar tudo sobre sua maior experiência na ainda curta carreira. De cara, já ganhou apoio da campeã do BBB, Juliette, e pedido para representar bem o nordeste e o País.



“Cheguei! No Japão e no Twitter. Vou contar aqui algumas coisas sobre minha experiência como atleta olímpica em @Tokyo2020. Vem comigo!”, escreveu a garota de Imperatriz, no Maranhão.



Rayssa é uma das três representantes do Brasil no street feminino, competição na qual a chance de medalha para o País é bem grande. E, logo de cara em sua “estreia” pelo twitter, já foi posando ao lado das outras compatriotas, Pâmela Rosa, ouro nos X Games, e Leticia Bufoni. Ela está encantada e surpresa com a grandiosidade da Vila Olímpica.



“As ‘braba’ do skate foram vistas desfilando (sem skate) pela passarela da Vila Olímpica em Tokyo, tá passada?”, escreveu, esbanjando confiança e alegria ao lado de Pâmela e Leticia.



Poucos minutos após criar sua conta, a brasileira mandou uma mensagem para a “tia” Juliette, que é de João Pessoa. “Alô Juliette, tem Nordeste em Tokyo! Ps: me ensina a usar o Twitter que te ensino a manobrar?! Nunca te pedi nada “Tia”‘, mandou. E foi logo respondida pela vencedora do BBB.

Eu não sei usar isso aqui também não, mas eu vou na onda desse povo. Kkkk

Se prepare que eles são tudo gaiato e cheios de manias. Bem-vinda e boa sorte, bb! Representa nosso Nordeste e nosso Brasil, vc é braba 😍 — Juliette (@juliette) July 20, 2021

A jovem ficou feliz com a resposta é emendou: “Vou surfar essa onda então. Braba é tu! Obrigada pela atenção e carinho”. As primeiras baterias do street feminino estão marcadas para o domingo. Um dia antes, os homens irão às pistas.