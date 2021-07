Prefeitura da Grande SP usa memes para atrair jovens para vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Ribeirão Pires, na Região Metropolitana de São Paulo, encontrou uma forma inusitada para atrair a atenção do público jovem sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. A estratégia adotada é o uso de memes divulgados em postagens no perfil oficial do município no Instagram.



Figuras como a do jogador Neymar, do cantor Nando Reis, do cantor Dinho Ouro Preto e até da Rochelle, personagem de Tichina Arnold, no seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”, fazem parte dos posts.

Leia também:

O objetivo da cidade é ressaltar a importância da imunização, já que, até a tarde desta sexta-feira (16), 33.750 casos de Covid-19 foram registrados no município, sendo que 338 pessoas morreram por causa da doença.

Em uma das publicações feitas no Instagram, a prefeitura fez uma brincadeira com a palavra vacina, encontrando formas diferentes de dizer que a pessoa foi imunizada. Entre os trocadilhos usados estão “VaciNey”, em referência a Neymar e uma montagem com a foto do jogador como se estivesse recebendo a dose.

Na postagem também aparece a palavra “VaciNando”, já em referência a Nando Reis, com a foto do cantor também como se estivesse recebendo a dose da vacina. Outro cantor que entrou na brincadeira foi Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, que aparece com a palavra “VacinaDinho”.

A prefeitura não perdeu o bom humor e fez uma postagem com um meme ironizando quem quer escolher a vacina a ser recebida. Na imagem, um garoto diz: “Não vou tomar aquela vacina”, enquanto outro responde: “Ni vi timi aquili vicini!”.

E não é que até a mãe do Chris entrou na história. Em uma das postagens a Rochelle, conhecida por não ter muita paciência, dá uma dura em um “engomadinho” que quer escolher a vacina a ser tomada.



O post mostra o rapaz perguntando: “Gostaria de saber qual vacina está aplicando em Ribeirão?”, e em seguida ela responde, já com um rolo de macarrão nas mãos: “Tá aplicando a que tem!”.

Placas divertidas

Nesta sexta-feira (16), a prefeitura também iniciou uma ação com placas com os dizeres “Xô Corona”, “Foto pós-primeira dose”, “Sentadinho esperando a vacina” e “Braço reservado para a vacina”, que são entregues para as pessoas fazerem o registro da imunização.

“Nosso objetivo é comunicar com leveza neste tempo de pandemia. Além de atingir o público mais jovem, o humor atrelado à informação, hoje, é o melhor veículo de comunicação”, salientou Samuel Boss, responsável pelo departamento de comunicação de Ribeirão Pires.



Divulgação/Prefeitura de Ribeirão Pires

Vacinação

Até esta sexta-feira, 65.147 pessoas já tinham sido vacinadas com a primeira dose contra o coronavírus na cidade. já outras 19.221 tinham tomado a segunda dose.

A cidade também já soma 1.857 pessoas vacinadas com dose única.



Confira abaixo o cronograma de vacinação na cidade:

16/07 – Pessoas com 32 anos ou mais

17/07 – Pessoas com 32 anos ou mais e 2ª dose – “Dia D”

Lactantes – (mães até 1 ano, 11 meses 29 dias) – Liberado no Drive Thru – Gestantes e Puérperas

Trabalhadores Industriais – Residente ou trabalhador de Ribeirão Pires (deve seguir a indicação por faixa-etária)

Horário: 8h às 16h