Bolsonaro passa bem e segue sem previsão de alta, diz boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apresenta evolução clínica e passa bem, de acordo com boletim médico divulgado no início da tarde desta sexta-feira (16). Ele permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sem previsão de alta médica.

Bolsonaro foi transferido para o hospital na capital paulista na última quarta-feira (14), após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Por enquanto, o tratamento clínico segue em aplicação e não há previsão de que ele seja submetido a uma cirurgia.



De acordo com o boletim divulgado na quinta-feira (15), foi feita a retirada da sonda nasogástrica e a previsão é que aos poucos seja retomada uma dieta oral, inicialmente, líquida.

Na manhã desta sexta-feira, uma foto do presidente caminhando pelos corredores do hospital foi divulgada nas redes sociais. Na postagem, estava a frase “em breve, de volta a campo, se Deus quiser!”.

– Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos! 🇧🇷 pic.twitter.com/Lk3P14Nj5H — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 16, 2021

Bolsonaro segue sendo acompanhado pelo cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo, que cuida de sua saúde desde a facada sofrida nas vésperas da eleição de 2018.

Na ativa

O ministro chefe da Casa-Civil, Luiz Eduardo Ramos, também fez uma postagem emrede social afirmando que já despachava com o presidente por videoconferência no início da tarde desta sexta.

“Mais um dia de alegria que Deus nos concede. Presidente da República muito bem, de volta ao trabalho e já em despacho com a Casa Civil por videoconferência. Obrigado aos brasileiros que oram por ele”, afirmou Ramos.