Confira o sorteio da Super Sete desta sexta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na tarde desta sexta-feira (dia 16) o concurso 118 da Super Sete. A loteria promete pagar R$ 1 milhão para o apostador que acerar as sete dezenas sorteadas.

Veja a sequência da sorte:

2 – 5 – 2 – 6 – 5 – 3 – 1

O último sorteio da Super Sete foi realizado na quarta-feira (dia 14), quando ninguém levou o prêmio principal.

Um único apostador chegou perto da bolada, acertando seis das sete dezenas sorteadas. Ele ganhou um prêmio de R$ 27.880,35.

Outros 39 apostadores acertaram a quina e cada um recebeu R$ 1.021,25.

Os números sorteados para a Super Sete na quarta-feira foram 2, 1, 7, 7, 1, 8, 2.

Como apostar

A Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. O apostador deve escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, pode escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo um e no máximo dois números por coluna com oito a 14 números marcados e no mínimo dois e no máximo três números por coluna com 15 a 21 números marcados. São sorteados sete números (um por coluna).

É possível pode deixar que o sistema escolha os números – a chamada Surpresinha – ou continuar com o jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos – Teimosinha.

O valor da aposta é de R$ 2,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.