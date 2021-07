​Atenção: veja como ficam as operações da CPTM, metrô e EMTU no feriado de sexta-feira

Nesta sexta-feira (dia 9), feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, as operações dos transportes públicos em São Paulo sofrem algumas alterações. Confira o que muda.

CPTM

Na sexta-feira, as sete linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vão operar com oferta de trens semelhante a de um sábado.

No sábado (dia 10) e no domingo (dia 11), a circulação será normal para cada dia em todas as linhas, com exceção da Linha 12-Safira, onde continua a operação especial para obras de melhoria.

No sábado, após as 20h, a Linha 12-Safira da CPTM operará em via única entre as estações Comendador Ermelino e Calmon Viana.

Já domingo, a circulação no trecho entre as Estações Tatuapé e Comendador Ermelino, que inclui as Estações USP Leste e Eng. Goulart, será interrompida e contará com a utilização do sistema Paese para atender os passageiros que necessitem acessar essas estações das Linhas 12-Safira e 13-Jade.

EMTU

Nesta sexta-feira, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU(Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba e Litoral Norte seguirão a programação horária de domingo. Já as linhas que atendem a Baixada Santista terão a operação do feriado equivalente à programação dos sábados.

No fim de semana, a operação é normal, com tabela horária correspondente ao respectivo dia – sábado ou domingo.

Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site ou no aplicativo da EMTU.

Metrô

Durante o feriado, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela e 5-Lilás vão funcionar com oferta de trens equivalente a um domingo.

No fim de semana, a operação terá a circulação de trens igual a de outros sábados e domingos.

A Linha 15-Prata terá paralisação parcial na sexta e no domingo. Entre 4h40 e 14h, a linha estará fechada para a realização de testes do sistema de controle. Os passageiros terão a opção dos ônibus gratuitos do Paese entre São Mateus e Vila Prudente. No sábado, a linha vai funcionar normalmente.