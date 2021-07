Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões no sábado

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2388 da Mega-Sena, sorteado na noite da última quarta-feira (dia 7). Por isso, a loteria mais famosa do Brasil pode pagar R$ 40 milhões no próximo sábado (dia 10).

Oitenta e três pessoas “bateram na trave”, acertando cinco pontos. Cada uma delas vai receber R$ 40.247,97.

Já a quadra (quatro acertos) vai pagar R$ 895,52 a 5.329 apostas.

As dezenas sorteadas ontem foram: 08 – 30 – 33 – 37 – 45 – 48.

Como apostar

Na Mega-Sena, o apostador escolhe de seis a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar cinco ou quatro números.

Veja os preços das apostas:

seis número – R$ 4,50

sete – R$ 31,50

oito – R$ 126

nove – R$ 378

dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Os sorteios acontecem às 20h, e as apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pela internet.