Preso traficante que enviava drogas pelos Correios no litoral de São Paulo

A Polícia Civil prendeu um homem de 25 anos que enviava drogas para todo o País por meio de encomendas postadas nos Correios. A ação ocorreu na terça-feira (dia 6), na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo.

A prática foi descoberta após apurações e atividades de inteligência.

Equipe da Dise (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes) investigava o envio de drogas, especialmente sintéticas, quando suspeitou do rapaz e passou a monitorá-lo. Acabaram flagrando o criminoso transportando e despachando caixas de papelão em uma agência.

Leia também:

Trabalhadores nascidos em maio podem sacar auxílio emergencial

Com a identificação do homem e seu endereço, os agentes se deslocaram até o local e realizaram a abordagem. Dentro do imóvel, foram encontrados 23 cigarros, uma porção de maconha, uma porção de cocaína e uma balança de precisão, além de alguns tabuleiros de jogos infantis que eram utilizados para dissimular o envio dos entorpecentes nas agências.

Em outro endereço, também de responsabilidade do suspeito, os policiais localizaram mais 10 porções de maconha, nove comprimidos de ecstasy, além de etiquetas, envelopes, carimbo, embalagens plásticas e papéis variados.

Questionado, o investigado confessou que usava o segundo imóvel para preparar e embalar as substâncias que seriam enviadas pelos Correio aos compradores.

Toda a droga, objetos e o carro utilizado no delito foram apreendidos e exames periciais solicitados. O homem foi preso em flagrante e indiciado por tráfico de entorpecentes.