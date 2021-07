Rodízio de veículos de São Paulo muda de horário na sexta-feira

A partir desta sexta-feira (9), o rodízio municipal de veículos de São Paulo passa a vigorar das 23h às 5h, seguindo o final da placa do carro.

A mudança foi feita para alinhar com a alteração do horário do toque de recolher determinado pelo governo do estado de São Paulo no plano de combate à covid-19.

A adoção do rodízio à noite tem como objetivo diminuir a circulação de carros e pessoas nestes horários.

O horário tradicional do rodízio, das 7h às 10h e das 17h às 20h, continua suspenso por tempo indeterminado.

Veja como fica os horários do novo rodízio e o final das placas em São Paulo:

1 e 2 – das 23h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 23h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 23h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 23h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 23h de sexta-feira às 5h de sábado

A alteração no rodízio da Capital não vale para caminhões, que seguem as regras normais, com restrição de circulação das 7h às 10h e das 17h às 20h. A demais restrições de circulação, como Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF), seguem funcionando normalmente.