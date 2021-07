Lotofácil sorteia R$ 3,5 milhões nesta noite; Quina também está acumulada

Ninguém acertou as 15 dezenas da Lotofácil da última quarta-feira (dia 7) e, por isso, hoje a loteria pode pagar R$ 3,5 milhões na faixa principal.

O concurso 2275 foi bastante concorrido. Apesar de não fazer nenhum milionário, 211 pessoas acertaram 14 pontos e vão receber R$ 1.611,03 cada.

Outras 8.670 apostas marcaram 13 acertos e vão levar o humilde prêmio de R$ 25.

Confira as dezenas sorteadas ontem na Lotofácil.

Como apostar na Lotofácil

O apostador da Lotofácil deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Ele fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

Quina também acumulou

O concurso 5599 da Quina, assim como a Lotofácil, não teve ganhadores na faixa principal. O prêmio sorteado nesta quinta-feira está estimado em R$ 2,7 milhões.

A quadra (quatro acertos) saiu para 61 apostas, que vão receber R$ 8.426,09 cada.

Já o terno (três acertos) vai pagar R$ 161,15 a 4.796 jogadores.

Os números sorteados ontem na Quina foram: 14 – 25 – 49 – 73 – 77.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com cinco números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as cinco dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar quatro, três e duas dezenas.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2. Nesta loteria, também há as opções da Surpresinha e da Teimosinha.

Hoje também tem Dupla Sena

A Dupla Sena, concurso 2245, sorteia nesta quinta-feira nada menos do que R$ 11 milhões.

Na última terça-feira (dia 6), ninguém acertou a totalidade das dezenas de nenhum dos dois sorteios.

No primeiro, porém, 71 pessoas adivinharam cinco números e levaram R$ 2.759,26 enquanto 2.939 apostas acertaram quatro e receberam R$ 76,18.

Já no segundo sorteio, 44 pessoas receberam R$ 4.007,20 pela quina e 2.508 apostas ganharam R$ 89,27 pela quadra.

Perdeu o sorteio de terça-feira da Dupla Sena? Recupere aqui.

Saiba como apostar na Dupla Sena

Reprodução

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Ganha quem acertar três, quatro, cinco ou seis números no primeiro ou segundo sorteios.



Basta escolher de seis a 15 números dentre os 50 disponíveis. Nesta loteria, assim como nas demais, há a opção da Surpresinha e da Teimosinha.

A aposta mais simples – de seis números – sai por R$ 2,50.

Veja como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.