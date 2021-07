Nubank abre 300 vagas de emprego; confira

O Nubank está com 300 vagas de emprego abertas. Quarenta por cento delas são destinadas a engenheiros de software e sistemas para atuar na América Latina e em Berlim (Alemanha).

No Brasil, as vagas estão divididas para Engenheiros (120 oportunidades), Pessoas e Cultura (25), Gerentes de Produtos (18), Designers (15) e profissionais de marketing (10). O trabalho será home office.

O processo seletivo envolverá entrevista com recrutadores, atividades técnicas para a discussão de estudos de caso e entrevistas em grupo de forma remota.

O Nubank se diz a empresa mais inovadora da América Latina. “Nós lutamos contra a burocracia através de produtos e experiências simples e transparentes: um cartão de crédito sem taxa, um programa de recompensas, um serviço de empréstimos e uma conta corrente digital”, diz em sua página de carreiras. “Em poucas palavras, somos uma empresa de tecnologia que constrói serviços e produtos financeiros. Com mais de 30 milhões de clientes e 820 milhões de dólares arrecadados em rodadas de investimento, somos a maior startup na América Latina, com escritórios no Brasil, Alemanha, México e Argentina. E ainda estamos só no primeiro dia!”, completa o texto.

Para saber mais sobre as vagas disponíveis, pré-requisitos e benefícios, acesso o site.

O currículo campeão

Yanalya/Freepik/Divulgação

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.