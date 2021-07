Licenciamento 2021: julho é o mês dos carros com placa final 4

Segundo o calendário do Detran.SP, julho é o mês em que os proprietários de carros em São Paulo com placa final 4 devem quitar o licenciamento anual obrigatório.

O prazo começa nesta quinta-feira e vai até o dia 31 para os donos de carro que optaram por não antecipar o licenciamento no início do ano.

Neste ano, a taxa de licenciamento para veículos usados é de R$ 98,91e pode ser quitado pelo internet banking, aplicativo do banco ou diretamente nos caixas eletrônicos informando o número do Renavam. É possível ainda quitar o imposto nas casas lotéricas. Se houver débitos de IPVA e multas, eles terão que ser quitados para liberar o pagamento da taxa de licenciamento.

O motorista também não precisará se deslocar ao posto do Detran.SP ou do Poupatempo para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), documento de porte obrigatório. Um dia após o pagamento, o documento estará disponível para download e impressão nos portais do Poupatempo, Detran.SP e Denatran. O motorista poderá salvar o documento no celular ou imprimir em papel sulfite como.

Dirigir um veículo sem licenciamento é considerado uma infração gravíssima que pode levar á apreensão do veículo, multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Em 2021 não haverá cobrança de taxa do seguro DPVAT, de acordo com o Detran.SP.