Comerciantes são sequestrados e obrigados a fazer PIX de R$ 26 mil

Um casal foi sequestrado na noite desta quarta-feira no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, quando fechavam o comércio onde trabalham por quatro homens e um adolescente, e obrigados a fazerem uma transferência por PIX no valor de R$ 26 mil, de acordo com notícia do G1.

Pedestres da região viram quando os comerciantes, que têm uma loja de roupas, foram rendidos pela quadrilha e obrigados a entrar no carro com os ladrões. Eles acionaram imediatamente a polícia, que passou a vasculhar toda a região.

Eles circularam por horas, enquanto obrigavam os dois a fazerem transferências eletrônicas pelo celular, sob ameaças de morte.

A Polícia Militar, que passou a monitorar as câmeras da cidade, detectou o carro por meio de um radar na Marginal Pinheiros e passou a persegui-los por mais de 19 km.

Na altura da ponte do Morumbi, os criminosos resolveram deixar o carro e continuar a fuga à pé, mas a polícia já tinha cercado a região e todos os criminosos foram presos. Todos já tinham passagem pela polícia por diversos crimes. Com eles, foram encontradas duas armas, mas uma delas era apenas uma réplica.

O casal de comerciantes não sofreu ferimentos.