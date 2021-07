Mega-Sena: são R$ 22 milhões em jogo nesta quinta-feira

O prêmio do concurso 2386 para o sorteio da Mega-Sena desta quinta-feira está acumulado e é estimado em R$ 22 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Nesta semana, a Mega-Sena tem três sorteios, um já realizado na terça-feira, outro hoje e o terceiro no próximo sábado.

O prêmio desta quinta-feira é o bastante para que o apostador que acertar as seis dezenas não tenha mais que se preocupar com dinheiro. Se apenas uma apostador levar a bolada e resolver aplicá-lo todo na caderneta de poupança, que está longe de ser o melhor investimento do mercado, vai levar para casa de rendimento mensal R$ 52,8 mil.

As casas lotéricas recebem apostas para a Mega-Sena até 19h. O volante simples, com 6 números, custa R$ 4,50. Se o apostador preferir evitar sair de casa, um função do isolamento social e da pandemia, ele pode fazer suas apostas pelo canal eletrônico Loterias Caixa, e para isso basta que seja maior de 18 anos.

Sorteio de terça-feira

No sorteio da última terça-feira, ninguém acertou as seis dezenas, mas trinta e dois apostadores fizeram a quina e cada um deles ganhou R$ 44.062,03. A Mega-Sena pagou ainda R$ 860,79 para 2.340 apostas que fizeram quatro pontos, apenas.

Clique aqui e veja os números sorteados na terça-feira

Super Sete acumulou

A Super Sete,mais nova loteria da Caixa Econômica Federal, acumulou no sorteio desta quarta-feira e retorna nesta sexta com prêmio de R$ 300 mil para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

Dois apostadores acertaram seis números e cada um ganhou R$ 11.409,59. Sessenta e quatro apostas fizeram números e cada uma delas levou para casa R$ 509,35.

Clique e veja os números sorteados para a Super Sete desta quarta-feira.