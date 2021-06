ETEC divulga lista de inscrições deferidas para o vestibulino

O site do vestibulinho da ETEC divulgou nesta terça-feira a relação de inscrições deferidas para o vestibulinho do segundo semestre, após análise de recurso, o que permitiu que candidatos retificassem notas e reenviassem documentos para validar a inscrição.

A lista com os classificados no vestibulinho e a primeira convocação para matrícula será divulgada na próxima segunda-feira (28). A matrícula começa no dia 29 de junho e será totalmente online.

Neste ano, excepcionalmente, não haverá nenhuma prova presencial ou online em função da pandemia de covid-19. A seleção dos alunos será feita pela análise do histórico escolar do primeiro ano do ensino médio nas disciplinas de Português e Matemática.

A expectativa é de que as aulas sejam iniciadas de forma remota ou híbrida até que o governo relaxe as regras de distanciamento social e seja possível o retorno total as atividades presenciais nas escolas.