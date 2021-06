Covid-19: São Paulo retoma vacinação com pessoas de 49 anos

Após dois dias com falta de vacinas contra covid-19 em vários postos de saúde, a cidade de São Paulo retoma a vacinação nesta quarta-feira com grupo de pessoas a partir de 49 anos, de acordo com o calendário de imunização.

Segundo o calendário, na quinta-feira será a vez da população com 48 anos e na sexta, 47 anos.

Pessoas que pertençam ao público de 49 anos podem procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou AMA/UBS das 7h às 19h para tomar a vacina. Para receber a primeira dose, é necessário levar documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência do município de São Paulo.

Veja o calendário completo

49 anos: 23 de junho (quarta-feira)

48 anos: 24 de junho (quinta-feira)

47 anos: 25 de junho (sexta-feira)

46 e 45 anos: 28 de junho (segunda-feira)

44 e 43 anos: 29 de junho (terça-feira)

Nesta terça-feira, pelo menos 300 postos da Capital ficaram sem vacina para atender à população. O secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, disse que isso ocorreu por causa da alta procura pelos imunizantes.