Você tem rinite, sinusite ou outras ‘ites’? Saiba como passar pela época mais fria do ano sem sofrer (tanto)

Quem convive com rinite, sinusite, asma e outras doenças pulmonares ou respiratórias crônicas vê a chegada do frio com receio. É nessa época que os sintomas tendem a piorar – e muito. Idas ao médico podem acabar se tornando frequentes, assim como uso de medicações mais fortes. Mas calma: a boa notícia é que tem jeito de amenizar todo esse sofrimento.

Antes de mais nada, é importante entender por que a saúde de indivíduos com esse histórico se agrava nesta época e por qual motivo gripes e resfriados ficam mais comuns. A explicação é que a circulação de vírus e bactérias aumenta no período ao mesmo tempo que a temperatura cai, o ar fica mais seco e há uma maior tendência de as pessoas permanecerem em ambientes fechados. O tempo seco favorece também o aumento da poluição, piorando as doenças alérgicas. Ou seja, combinação perfeita para o caos.

Ok, mas como não se vive só de verão, como driblar todos esse fatores e manter o bem estar na medida do possível? O segredo começa com o “remédio” mais simples que se pode imaginar: a água.

“Naturalmente ingerimos menos água no outono e inverno, levando a um maior ressecamento das mucosas nasais, favorecendo assim as infecções locais. Por isso, o simples fato de ingerir o líquido em maior quantidade já ajuda na prevenção de doenças”, afirma Eduardo Baptistella, otorrinolaringologista e presidente da ABORL-CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial).

Aquela atenção redobrada à higiene do lar também pode fazer a diferença. “Quando pensamos nas alergias, é essencial manter os cômodos, as roupas de cama, os tapetes e os carpetes livres da poeira para evitar a proliferação dos alérgenos, como os ácaros, que causam diversos problemas respiratórios”, completa Baptistella.

“Pelo menos em um determinado momento do dia, mantenha os ambientes bem ventilados e com boa penetração de luz solar. Preze por uma boa hidratação, alimentação saudável e atividade física. Todas essas atitudes vão ter um impacto na saúde respiratória dos indivíduos nas estações mais frias e secas”, reforça José Tadeu Colares Monteiro, pneumologista e coordenador da Comissão Científica de Infecções Respiratórias da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia).

Monteiro lembra que portadores de doenças pulmonares e respiratórias crônicas devem ainda manter a medicação inalatória e de uso contínuo. Além disso, a vacinação tem papel fundamental. “Os pacientes que estão no grupo de risco, como crianças, profissionais da saúde e idosos, devem receber a vacina anti-Influenza. Grupos específicos também devem ser imunizados com a vacina anti-pneumocócica.”

Confira as principais dicas para se proteger das doenças relacionadas ao frio:

– lavar as mãos várias vezes ao dia;

– cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir;

– não compartilhar objetos de uso pessoal;

– evitar locais com aglomeração de pessoas;

– não fumar;

– higienizar os brinquedos das crianças frequentemente;

– ter uma alimentação equilibrada, consumindo frutas, verduras e legumes típicos da estação;

– manter sempre a casa arejada e ensolarada;

– evitar animais de pelo, como cão e gato, sobretudo, circulando dentro de casa;

– usar máscaras e álcool em gel nas mãos, principalmente em tempos de covid-19.

Máscara e álcool em gel: proteção em dobro

Há cerca de um ano e meio as máscaras faciais e os frascos de álcool em gel são indispensáveis no dia a dia. Os itens protegem contra a covid-19 e, de quebra, nos blindam de outras doenças infecciosas respiratórias.

“A utilização de ambos já é sabidamente fator de proteção contra outras doenças além da covid-19. No Oriente, por exemplo, existe uma tradição entre os indivíduos que, ao estarem acometidos por alguma patologia respiratória, seja gripe ou resfriado, usam as máscaras para proteger a coletividade”, aponta Monteiro.

No caso das doenças alérgicas, infelizmente esses utensílios pouco ajudam. “O fator alérgico, ou mesmo a mudança de temperatura, não sofre interferência neste caso”, atenta Baptistella, que de qualquer forma, orienta o uso da máscara a todos.

Não abandone o tratamento

O presidente da ABORL-CCF afirma que pacientes com doenças crônicas respiratórias devem fazer das visitas ao consultório um hábito, pois necessitam de medicamentos e cuidados específicos. “Pacientes com rinite em tratamento, por exemplo, devem procurar o médico sempre que necessário, nos casos em que os sintomas estão mais exacerbados. Porém, se quiséssemos manter uma regra, acredito que cerca de 1 a 2 meses, para avaliação, principalmente os que estão usando remédios, deveriam procurar o otorrino até ter seus sintomas estabilizados.”

A orientação é endossada pelo coordenador da Comissão Científica de Infecções Respiratórias da SBPT. “Aqueles com doenças respiratórias crônicas devem manter o acompanhamento médico, a utilização das medicações de uso contínuo e ter um plano delimitado junto ao seu médico para controle dos episódios de crise, o que deve ser discutido individualmente”, afirma o especialista. Para ele, quem tem doenças pulmonares crônicas deve se consultar com um pneumologista pelo menos uma vez ao ano.

E se for covid?

Em época de pandemia, qualquer mal estar chama atenção. Os sintomas das doenças respiratórias, como rinite e sinusite, por exemplo, são muito parecidos com os da covid-19. É possível apresentar coriza, dor de cabeça, falta de ar e até mesmo perda do olfato em se tratando de qualquer uma das três doenças. E como saber o que é o que?

“O ideal é procurar o médico para fazer este diagnóstico. O otorrinolaringologista pode ajudar muito nesta diferenciação. No entanto, se você teve contato com alguém contaminado, até que se prove o contrário – e isto é feito com exames – precisará ter todos os cuidados, inclusive fazer isolamento”, finaliza Baptistella.