Atores de ‘Bridgerton’ postam fotos juntos em bastidores da segunda temporada

Nicola Coughlan e Luke Newton mostram sintonia fora das câmeras também. Os atores que vivem Penélope e Colin respectivamente e, ‘Bridgerton’ demonstram serem bons colegas de trabalho.

Nicola Coughlan atriz é irlandesa de teatro e cinema, tem 34 anos e ficou bastante conhecida após o seu papel na série ‘Bridgerton’. Ela vive Penélope Featherington, amiga de Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) e apaixonada por Colin Bridgerton (Luke Newton). Nicola trabalha em produções cinematográficas desde 2004 e também é conhecida por interpretar a colegial Claire, de ‘Berry Girls’.

Luke Newton, que interpreta Colin Bridgerton, tem 28 anos e é britânico. Antes de ‘Bridgerton’, ele filmou a série da BBC ‘Two The Cut’. Recentemente, Nicola postou uma foto dos dois juntos. Os atores parecem ser, no mínimo, bons colegas de trabalho. A selfie deixou os fãs de ‘Bridgerton’ cheios de teorias sobre um envolvimento amoroso entre os dois na vida real. Mas, o fato é que, atualmente, Luke namora a também atriz Jade Louise Davies.

Luke também postou uma versão da mesma selfie em seu Twitter.

Nas legendas, ambos fizeram referência ao termo “polin” que, para os fãs de ‘Bridgerton’, significa a união dos nomes dos dois personagens: Penélope e Colin.

Na série, Penélope e Collin são apenas melhores amigos, embora ela esteja secretamente apaixonada por ele. A segunda temporada de ‘Bridgerton’ deve expandir todos os relacionamentos e as revelações apresentadas na primeira temporada. Então, os fãs estão ansiosos pelo futuro desses dois personagens, que podem se envolver amorosamente nos próximos episódios.

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ tinha estreia prevista para dezembro de 2021, mas como as gravações foram adiadas para começar em março de 2021, é possível que os novos episódios estejam disponíveis em meados de 2022. A expetativa é de que seja entre os meses de junho e julho.

O que sabemos sobre a segunda temporada

As gravações estão a todo vapor! No início de junho, o jornal britânico Daily Mail divulgou imagens inéditas da atriz Phoebe Dynevor filmando a segunda temporada de ‘Bridgerton’. Ela foi vista pela primeira vez, enquanto encarnava seu papel como Daphne, a Duquesa de Hastings, na Ranger’s House, em Greenwich, em Londres.

Depois, foi a vez do ator Jonathan Bailey, que interpreta Anthony Bridgerton, que foi flagrado na gravação de uma cena onde ele cavalgava junto à atriz Simone Ashley, que fará seu par romântico na pele de Kate Sharma. De acordo com as informações divulgadas, as gravações aconteceram no Windsor Great Park, no dia 3 de junho.

Jonathan Bailey on the set of #Bridgerton season 2 https://t.co/FICFUcmK0Z — Film Updates (@FilmUpdates) June 4, 2021

Sabemos também que a segunda temporada de ‘Bridgerton’ deve inserir novos personagens. O ator Regé-Jean Page, que interpretou o Duque de Hastings, par romântico de Phoebe Dynevor, não estará presente.

Sobre o futuro de sua personagem sem Regé, Phoebe disse: “É definitivamente diferente. E eu já disse isso antes, mas acho que os fãs que leram os livros e os conhecem estão cientes de que cada temporada terá como foco a jornada de um irmão diferente. E pode ser um pouco mais, não um choque, mas uma surpresa para os fãs que amam tanto a história de Daphne e Simon. Mas eu acho que, honestamente, o ponto interessante da série é que, a longo prazo, é possível ver essas diferentes histórias de amor se desenrolarem”.

A segunda temporada, como já sabemos, vai se concentrar em outro Bridgerton, no irmão de Daphne, Anthony Bridgerton. O personagem, interpretado por Jonathan Bailey, também viverá seu romance particular e terá como par romântico Kate Sharma, vivida por Simone Ashley de ‘Sex Education’. Além disso, outros personagens se unirão à trama: Shelley Conn, Rupert Young e Calam Lynch. Shelley será Mary Sharma, filha de um conde, cuja família se envolveu em um escândalo matrimonial. Lady Mary, como é conhecida, é mãe de Kate e Mary e volta a Londres com suas filhas e tem que conviver com o julgamento das damas da sociedade londrina.

Outra novidade da segunda temporada é que o patriarca dos Bridgertons voltará. Por meio de flashbacks, Rupert Evans interpretará Edmund Bridgerton, marido de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) e pai de todo o clã Bridgerton. A Netflix descreve o personagem como “um marido amoroso e dedicado, cuja verdadeira união de amor com Violet Bridgerton deu a eles oito filhos perfeitos. Ele também é um pai infinitamente paciente e gentil, que tem um orgulho especial em guiar seu filho mais velho Anthony ao longo da vida”.

Dearest readers, Rupert Evans joins the cast of @bridgerton as Edmund Bridgerton, the loving and devoted husband of Violet Bridgerton and an endlessly patient and kind father who takes special pride in guiding his eldest son Anthony through life. pic.twitter.com/2ajkDipvZS — Netflix Queue (@netflixqueue) May 28, 2021

Netflix confirma spin-off da série

Se a confirmação de uma terceira e quarta temporadas para ‘Bridgerton’ parecia pouco, os fãs da série podem comemorar. Isso porque a Netflix anunciou que uma nova produção está sendo planejada para compor o universo da série. Trata-se de um spin-off que vai contar a história da rainha Charlotte.

A nova série, será escrita pela mesma produtora executiva de ‘Bridgerton’, Shona Rhimes e terá como foco a Rainha Charlotte, mostrando sua vida como uma jovem antes de se casar com o Rei George III. “Estamos emocionados em anunciar que estamos expandindo o universo ‘Bridgerton’ com uma série limitada que contará a história de origem da Rainha Charlotte, a série também contará com a jovem Violet Bridgerton e a jovem Lady Danbury”.

All Hail The Queen!



Thrilled to announce we’re expanding the Bridgerton universe with a limited series that will tell Queen Charlotte’s origin story — the series will also feature young Violet Bridgerton and young Lady Danbury pic.twitter.com/nshBfETMdN — Netflix (@netflix) May 14, 2021

O enredo do spin-off não será só sobre a rainha Carlotte. O Deadline confirmou que a série também contará com detalhes a vida de Violet Bridgerton (interpretada em ‘Bridgerton’ por Violet Gemmell) e Lady Danbury (Adjoah Andoh), melhor amiga da mãe do Duque de Hastings e quem o educou, personagem de Regé Jean-Page na primeira temporada de ‘Bridgerton’.

Detalhes sobre o elenco para os papéis da jovem Charlotte, jovem Violet e jovem Lady Danbury ainda não foram divulgados.