Warner Bros. prepara longa de animação sobre o universo de ‘O Senhor dos Anéis’

O novo projeto é desenvolvido em conjunto com a New Line Cinema, produtora das trilogias ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘O Hobbit’. O longa da animação deve encenar um capítulo inédito das obras de J.R.R. Tolkien.

A New Line Cinema e a Warner Bros. Animation estão fechando uma parceria para produzir uma série em formato anima ambientada no universo de ‘O Senhor dos Aneis’. A informação foi divulgada pela Variety, que confirmou que o filme de anime se chamará ‘O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim’.

O longa retratará a saga por trás do Abismo de Helm, a fortaleza retratada no filme de Peter Jackson ‘O Senhor dos Anéis: As Duas Torres’ e o homem em cujo nome é homenageado. Helm Hammerhand é um lendário Rei de Rohan que gastou muito de seu reinado encerrado em uma guerra prolongada e custosa.

O cineasta de anime Kenji Kamiyama, que dirigiu a série de anime ‘Ultraman’ da Netflix, dirigirá o filme a partir de um roteiro de Jeffrey Addiss e Will Matthews (‘The Dark Crystal: Age of Resistance’). Joseph Chou (da série de TV ‘Blade Runner: Black Lotus’) será o produtor.

Raízes na Terra Média

Embora a equipe de cineastas seja nova com relação à franquia dos filmes ‘O Senhor dos Anéis’, o projeto deve ser conectado aos seis filmes da Terra Média do diretor Peter Jackson baseados nos livros de J.R.R. Tolkien. Philippa Boyens, que ganhou um Oscar pelo roteiro de ‘O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei’, é a consultora do projeto, que também terá sua inspiração estética e narrativa na trilogia ‘O Senhor dos Anéis’.

“Este será um retrato épico de J.R.R. Tolkien que nunca foi contado antes. Estamos honrados em fazer parceria com muitos dos incríveis talentos por trás de ambas as trilogias de filmes, junto com novos luminares criativos para contar essa história”, disse Sam Register, presidente da Warner Bros. Animation.

Amazon Studios

‘A Guerra dos Rohirrim’ não está, no entanto, conectada à série bilionária ‘O Senhor dos Anéis’ da Amazon Studios, que está em produção na Nova Zelândia. Esse projeto se passa na Segunda Era da Terra Média, milênios antes dos eventos das trilogias ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘O Hobbit’.

‘A Guerra dos Rohirrim’ vai retratar o reinado de Helm Hammerhand, que se desenrolou cerca de 260 anos antes dos filmes ‘O Senhor dos Anéis’.

Com a série da Amazon se aproximando, a New Line e a Warner Animation estão acelerando a produção do longa de animação. “Todos nós da New Line sentimos uma profunda afinidade com o mundo extraordinário J.R.R. Tolkien criou, portanto, a oportunidade de mergulhar de volta na Terra Média com a equipe da Warner Bros. Animação é um sonho que se tornou realidade”, disse Carolyn Blackwood, diretora operacional do Warner Bros. Pictures Group.

Richard Brener, presidente e chefe de criação da New Line Cinema disse em um comunicado: “Os fãs conhecem o Abismo de Helm como o palco de uma das maiores batalhas já filmadas e, com muitos dos mesmos visionários criativos envolvidos e o brilhante Kenji Kamiyama no comando, não poderíamos estar mais animados para apresentar uma nova visão de sua história que convidará o público global a experimentar a rica e complexa saga da Terra Média de uma maneira nova e emocionante”.