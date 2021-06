‘Lupin’: Novos episódios chegam à Netflix

É oficial! Nesta sexta-feira, 11, os novos episódios da primeira temporada de ‘Lupin’ finalmente chegaram ao catálogo da Netflix, terminando com a espera dos fãs.

Sextou com S de S'il vous plait, mais um episódio de Lupin, mon amour. A parte 2 já está disponível. pic.twitter.com/hbbkz4l1vU — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 11, 2021

A segunda parte da primeira temporada terá cinco novos episódios. Anteriormente, em março, a Netflix já havia soltado um teaser. Assista abaixo.

Para quem não lembra, no último episódio da primeira parte, Assane estava buscando desesperadamente por seu filho Raoul (Etan Simon). O jovem foi sequestrado pelos capangas da família Pelligrini. Para deixar tudo ainda mais difícil, um detetive está no encalço de Assane. Agora, além de revelar Pellegrini como o vilão que é, Assane precisa rastrear seu filho. Ao que tudo indica, os últimos episódios serão cheios de ação.

Os primeiros cinco episódios de Lupin da Netflix chegaram à Netflix em 8 de janeiro e a série rapidamente se tornou o primeiro programa francês a entrar no Top 10 da gigante do streaming nos Estados Unidos. O enredo de roubo, mentiras e tramas familiares ambientado em Paris mostra a história do ladrão cavalheiro, interpretado por Omar Sy.

Do que se trata a série – Para quem ainda não viu nenhum episódio

Assane Diop é um zelador parisiense que, quando criança, ganha um livro sobre o personagem literário francês Arsène Lupin, um cavalheiro ladrão. Inspirado pelo personagem, Assane domina as técnicas de disfarce, planeja e executa crimes ambiciosos com um único objetivo: se vingar por seu pai, que morreu por suicídio na prisão após ser falsamente acusado de roubo pela família milionária Pelligrini.

“Lupin era um observador atento da sociedade e queríamos que Assane fosse o mesmo. Ele não precisa de muito para se disfarçar: ele entra na multidão e desaparece”, disse o ator Omar Sy ao jornal The New York Times.

Estrelada por Omar Sy, a série foi Top 10 da Netflix em mais de 10 países e deve retornar com mais 5 episódios dirigidos por Ludovic Bernard, de ‘The Climb’, e Hugo Gélin, de ‘Amor à Segunda Vista’. A primeira temporada mostrou o protagonista Assane (Omar Sy) tentando divulgar os crimes cometidos por Hubert Pelligrini (Hervé Pierre), o empregador de seu pai que o incriminou pelo roubo de um caro colar de diamantes. Mas no último episódio da temporada um, vimos como a família Pelligrini começou a dar o troco.

Uma obra inspirada

A figura de Arsène Lupin, um o cavalheiro ladrão e mestre em disfarces, foi criado pelo romancista Maurice Leblanc em 1905. Este é um personagem conhecido da literatura francesa. Tão conhecido como Sherlock Holmes é para os britânicos. Lupin é muito rico e rouba pela emoção, que não precisa roubar para obter recursos materiais, mas sim pela emoção. A marca registrada do personagem é a dupla cartola e monóculo.