[HORROR] Ator da franquia ‘Harry Potter’ e de ‘O Gambito da Rainha’ vai interpretar Edgar Allan Poe em filme da Netflix

Thriller psicológico é baseado em um livro homônimo e vai levar para as telas um dos escritores mais célebres do nosso tempo.

Harry Melling é um ator britânico de 32 anos que ficou famoso por interpretar o primo mimado de Harry Potter nos filmes da franquia adaptada das obras de J.K Rowling. Dudley Dursley foi o primeiro papel do ator, que começou em 2001 e terminou em 2010. Depois, ele fez outros papéis, mas o de maior repercussão foi na série original da Netflix ‘O Gambito da Rainha’. Ele fez Harry Beltik, um dos envolvimentos amorosos da protagonista da série vivida pela premiada Anya Taylor-Joy.

De acordo com informações do Deadline, Harry Melling está confirmado para interpretar o papel de um dos escritores mais icônicos do gênero de horror na literatura: Edgar Allan Poe. A informação não foi confirmada ainda pela Netflix, que está desenvolvendo um longa baseado no livro ‘The Pale Blue Eye’ (título traduzido: O pálido olho azul), de Louis Bayard.

Leia mais sobre filmes e séries:

O filme deve ter o mesmo nome do livro e terá roteiro e direção de Scott Cooper, que está tentando tirar do papel esse projeto há mais de uma década.

De acordo com as informações do Deadline, o longa será estrelado por Christian Bale, que viverá um detetive veterano encarregado de resolver uma série de assassinatos ocorridos em 1830, na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point. O detetive de Bale tem como parceiro um jovem cadete detalhista, que será interpretado por Harry Melling, que mais tarde se tornará o escritor mundialmente famoso que o mundo conhece hoje.

Negócio fechado

A Netflix confirmou ao Deadline que vai investir US$ 55 milhões de dólares (aproximadamente R$ 280 milhões de reais) pelos direitos de distribuição do thriller ‘The Pale Blue Eye’. Ainda não há informações sobre quando as gravações serão iniciadas.