Para convencer população a se vacinar, estado promete um ‘baseado’ por pessoa

Em uma ação considerada extrema por muitos políticos locais, o estado de Washington, nos Estados Unidos, estuda dar um ‘baseado’ (cigarro de maconha) para cada adulto com mais de 21 anos que compareça aos postos para tomar a vacina contra covid-19.

A queda acentuada nos níveis de vacinação no país tem preocupado as autoridades desde abril e governos estaduais buscam formas criativas para fazer com que as pessoas compareçam aos postos de imunização em todo o país. Alguns estados oferecem prêmios em dinheiro, com somas dignas de loterias que podem chegar a até US$ 1 milhão; em outros, bolsas de estudos em faculdades. Vale tudo para levar a população a se imunizar contra o coronavírus.

No caso de Washington, onde a maconha é legalizada, o Conselho Estadual de Bebidas Alcoólicas e Cannabis preferiu apostar todas as suas fichas no vício da população e propôs que qualquer adulto que concordar em tomar uma picada no braço sairá do posto de vacinação fumando tranquilamente seu cigarrinho de maconha. De graça!

You can now get a free joint with your covid vaccine in Washington State.



Cannabis retailers can give the joints to adults who get an on-site vaccine. The state is calling the promotion "Joints for Jabs."https://t.co/k9eiwKqRmc pic.twitter.com/gVonR6dSDn — Mike Baker (@ByMikeBaker) June 7, 2021

A aposta na droga foi a primeira tentativa do estado para alavancar sua campanha de vacinação. Anteriormente, os bares e restaurantes da cidade tinham autorização para servir gratuitamente cervejas, vinhos e coquetéis para quem apresentasse o certificado de vacinação da primeira ou da segunda dose. O efeito, porém, ficou longe do esperado.