Alerta: Desafio viral no TikTok pode causar asfixia e ataques cardíacos em jovens

O desafio “Dry-scooping” (extração a seco), está colocando as pessoas em alerta depois que começou a se popularizar na rede social TikTok.

De acordo com o Infobae, a prática sugere que as pessoas comam uma colher de suplemento antes do treino, sem diluí-lo em água, para maximizar os efeitos dos aminoácidos, vitaminas B, cafeína e creatina.

Briatney Portillo, de 20 anos, foi levada às pressas para o hospital devido aos sintomas de um ataque cardíaco após realizar o desafio.

Confira mais:

“Comecei a suar muito e encharcava mesmo estando de biquíni. Aí a minha dor no peito voltou e desta vez foi mais intensa. A dor era nas minhas costas e no meu braço esquerdo, meu braço esquerdo estava um pouco mole, então eu sabia que eram sintomas de um ataque cardíaco. Liguei para o 911 e a ambulância chegou ”, contou em entrevista ao Buzzfeed.

Além do perigo de ataque cardíaco, o desafio pode causar asfixia: “Pegar uma grande colher de uma substância em pó sem água [apresenta] o risco imediato de sufocação”, disse o Dr. Gelbman para a revista Women’s Health.