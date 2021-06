Fim de semana em São Paulo será de sol e sem chance de chuva, diz previsão

O fim de semana na cidade de São Paulo será de sol e sem chance de chuva, segundo previsão meteorológica do Climatempo.

No sábado (dia 5), haverá aumento de nuvens a partir da tarde. A temperatura mínima será de 14ºC e a máxima, 28º.

A umidade do ar amanhã varia entre 25% e 61%.

O sol nasce às 6h43 e se põe às 17h27.

Já no domingo (dia 6), alguns nuvens também podem tomar o céu. A mínima fica igual ao sábado, mas a máxima alcança apenas aos 27ºC.

A umidade do ar fica entre 26% e 51%, ainda de acordo com a previsão do Climatempo.

Por fim, o sol nasce às 6h43 e se põe às 17h37.