Veja vagas de emprego, estágio e trainee para fechar a semana

Sextou! E para terminar a semana com chave de ouro selecionamos algumas vagas de emprego, estágio e trainee abertas pelo País. Confira abaixo as oportunidades e boa sorte!

Votorantim Cimentos

A Votorantim Cimentos está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico para Mulheres e o Programa de Estágio Universitário. São 113 vagas em 34 cidades.

O processo para mulheres selecionará 25 estudantes de cursos técnicos para atuar nas fábricas da empresa. Estudantes dos cursos técnicos de Segurança do Trabalho, química, qualidade, elétrica, produção, manutenção mecânica, mecatrônica, mineração, edificações, meio ambiente, saneamento, metalurgia, entre outros, podem se candidatar.

As oportunidades são para Cantagalo (RJ); Cajamar (SP); Corumbá (MS); Curitiba (PR); Edealina (GO); Itapeva (SP); Limeira (SP); Nobres (MT); Rio Branco do Sul (PR); Rio de Janeiro (RJ); Salto do Pirapora (SP); São Luis (MA); Sobradinho (DF); Votorantim (SP) e Xambioá (TO).

Para o público universitário, são 88 vagas para estudantes nas áreas corporativas, industriais e comerciais das diferentes unidades de negócio da companhia – cimento, concreto, argamassas, agregados, coprocessamento e insumos agrícolas.

As vagas são para Campo Grande (MS); Cantagalo (RJ); Arapiraca (AL); Goiânia (GO); Maringá (PR); São Paulo (SP); Curitiba (PR); Cascavel (PR); Luis Eduardo Magalhães (BA); Santarém (PA); São Gonçalo (RJ); Sobral (CE); Corumbá (MS); Edealina (GO); Recife (PE); Imbituba (SC); Itaú de Minas (MG); Nobres (MT); Primavera (PA); Rio Branco do Sul (PR); Salto do; Pirapora (SP); Santa Cruz (RJ); Votorantim (SP); Sobradinho (DF); Xambioá (TO); Manaus (AM).

Informações detalhadas sobre as posições estão nas páginas do Programa de Estágio Técnico para Mulheres e do Programa de Estágio Universitário.

As inscrições devem ser feitas pelo link até o dia 28 de junho.

Americanas

A Americanas prorrogou as inscrições para seu Programa Trainee 2021 até o dia 15 de junho. Podem se inscrever jovens de todo o Brasil, graduados em qualquer curso entre junho de 2019 e junho de 2021.

O trabalho será inicialmente no modelo remoto, mas o candidato deve ter disponibilidade para residir na cidade do Rio de Janeiro.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida, além de descontos em instituições de ensino, unidades físicas da rede em todo o Brasil e sites Americanas, Submarino e Shoptime.

As inscrições devem ser feitas pelo site.

Wiz Soluções

A Wiz Soluções abriu inscrições para o Programa de Estágio 2021. São 19 vagas disponíveis.

Os candidatos deverão estar na faculdade e ter, pelo menos, 50% do curso concluído em Economia, Administração, Ciências Contábeis, Relações Públicas, Relações Internacionais, Propaganda e Marketing, Contabilidade, Matemática Financeira, Engenharias, entre outras formações superiores afins.

É preciso ainda ter disponibilidade para estagiar em São Paulo ou no Distrito Federal; possuir bons conhecimentos do Pacote Office; ter interesse de trabalhar nas áreas Comercial, de Estruturação e Performance, Gente e Gestão, Marketing e Tecnologia e Novos Negócios.

Os interessados devem se inscrever pelo site até 31 de maio.

Mercado Eletrônico

O Mercado Eletrônico está com 30 vagas abertas entre áreas relacionadas à tecnologia. Entre elas estão tech lead, desenvolvedor .NET, analista de recursos humanos de tecnologia, líder UX, desenvolvedor front-end e desenvolvedor de automação.

As vagas podem ser preenchidas por profissionais de qualquer região, com exceção do analista de recursos humanos, que precisa ser de São Paulo.

Entre os benefícios estão assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, vale-refeição ou alimentação, incentivo educacional, Gympass, convênio com o Sesc e auxílio-internet durante o período de home office.



Para se inscrever é preciso enviar o currículo para o email: [email protected]

Keyrus

A Keyrus está com vagas de emprego abertas para profissionais de TI, sendo a maioria para trabalho remoto ou remoto flexível. Há oportunidades para cientista de dados, analista de negócios de BI com conhecimento de modelagem de dados, gerente de projetos PMP/Scrum, engenheiro de dados Big Data Python, consultor Power BI, consultor Qlik, consultor tableau, desenvolvedor back end senior, engenheiro de dados azure, analista de dados para atendimento ao cliente, engenheiro de dados talend, analista de governança de dados, engenheiro e arquiteto de dados AWS, engenheiro de dados pentaho e desenvolvedor web front end.

Os interessados devem realizar a inscrição no formulário simplificado pelo site.