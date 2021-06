Mais desrespeito: comitê flagra duas festas clandestinas na Capital

O Comitê de Blitze do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo encerrou duas festas clandestinas na noite da última quinta-feira (dia 3). Os locais flagrados descumpriam as exigências sanitárias e as regras do Plano São Paulo.

Cerca de 190 pessoas estavam nos locais no momento da fiscalização. A maioria não usava máscara de proteção e o distanciamento social não estava sendo respeitado.

Um dos locais fiscalizados fica na Avenida Lopes de Azevedo, no bairro do Morumbi. Os organizadores da festa foram localizados e autuados. O segundo local fica na Rua Guararapes, em Cidade Monções. Os organizadores também foram autuados e foram apreendidas duas mesas controladoras de som e duas máquinas de crédito e débito.

Na madrugada desta sexta-feira (dia 4), a Polícia Militar apoiou sete ações da Vigilância Sanitária, Procon e município. Foram realizadas 394 dispersões e mais de 14 mil veículos foram vistoriados, 34 pessoas foram presas, sendo 29 procurados pela Justiça.

Comitê de Blitze

O Comitê de Blitze tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas da fase emergencial e evitar a propagação do novo coronavírus.

Integram o Comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de São Paulo. Pelo Governo do Estado, atuam profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das polícias Civil e Militar.

Qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800-771-3541 e também no site ou pelo e-mail [email protected]