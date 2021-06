25ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo terá formato virtual

A 25ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo acontece neste domingo (dia 6), a partir das 14h, e será realizada em formato virtual pelo segundo ano consecutivo. O tema será “HIV/Aids: AME + CUIDE + VIVA +”.

Neste ano se completam 40 anos de convivência com a epidemia de HIV/Aids. Inicialmente, a doença foi associada à homossexualidade masculina, gerando desinformação – uma vez que qualquer pessoa pode ser infectada – e ainda mais preconceito contra a população LGBTI. Ao abordar este tema, a ParadaSP Ao Vivo (como são conhecidos os eventos que acontecem de forma virtual) busca trazer mais informações e convocar toda a comunidade LGBTI e aliados a se unir em solidariedade às pessoas que vivem com HIV/Aids.

Mais ações

A Prefeitura de São Paulo também é apoiadora institucional de outras ações ao longo do mês de junho, quando é celebrado o orgulho LGBTI.

No dia 27, das 19h às 21h, acontece o Palco Diversidade – 25 Anos de Parada e Blue Space, um evento virtual que irá mesclar shows com depoimentos, celebrando um quarto de século da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e da casa noturna.

Nos dias 16 e 17 de junho acontecerá também o Fórum de Direitos LGBT+, das 10h às 15h30. O evento contará com a presença de ativistas, políticos e estudiosos do Brasil, Canadá, Argentina e Chile, que discutirão a evolução dos direitos e da contribuição econômica LGBTI na região, além do aumento da presença desta população no cenário político.

Outra ação é a exposição fotográfica Luz & Sombra. Ela retrata integrantes do Programa Transcidadania, iniciativa municipal que oferece auxílio financeiro, cursos de capacitação, apoio psicológico e legal a pessoas trans na cidade de São Paulo. Em 2020, o número de vagas do Transcidadania subiu de 240 para 510 bolsas.

Serviço

25ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo

Data: domingo, 6 de junho, a partir das 14h

Onde: No YouTube, nos canais APOLGBT-SP, Dia Estúdio e dos apresentadores que participam da ação.

Exposição Luz & Sombra (Linha 4-Amarela)

Estação São Paulo Morumbi – até 30 de junho

Estação Fradique Coutinho – de 3 a 31 de julho

Fórum de Direitos LGBT+

Data: de 16 e 17 de junho, das 10h00 às 15h30

Onde: No YouTube da APOLGBT-SP

Palco da Diversidade – 25 Anos de Parada e Blue Space

Data: 27 de junho, das 19h às 21h

Onde: Nas redes sociais da APOLGBT-SP, do Museu da Diversidade Sexual e da Blue Space