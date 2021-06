Confira o sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (dia 2) o concurso 2377 da Mega Sena. Quem acertar seis números levará para casa prêmio no valor de R$ 2,5 milhões.

Veja as dezenas da noite:

05 – 18 – 29 – 35 – 43 – 44

No último sábado (dia 29), dois apostadores, um de São Paulo e outro de Maceió, em Alagoas, dividiram o prêmio milionário de quase R$ 100 milhões. Cada um deles levou nada menos do que R$ 47.341.439,63.

Leia também:

Taxa de ocupação de UTI no Estado de São Paulo está em 81,2%

Que dó! Animais exóticos eram mantidos em cativeiro em Santo Antônio do Pinhal

Quatrocentos e trinta e três apostadores fizeram a quina (cinco pontos) e ganharam prêmios de R$ 18.922,04.

A Mega- Sena pagou ainda R$ 587,93 para 19.908 apostas que acertaram quatro pontos – a chamada quadra.

Os números sorteados na Mega-Sena de sábado foram: 12, 14, 17, 18, 19, 22.

Lotofácil

O concurso 2246 da Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar as 15 dezenas.

Veja o resultado:

02 – 03 – 04 – 05 – 07

08 – 10 – 11 – 12 – 13

14 – 15 – 18 – 20 – 25

No sorteio de terça-feira (dia 1º), dois apostadores levaram a bolada da Lotofácil. Eles são da cidade do Rio de Janeiro e de Mogi-Guaçu, em São Paulo e ganharam, cada um, R$ 730.061,01.

Mais 259 jogadores acertaram 14 pontos e ganharam prêmios individuais de R$ 1.688,66.

A loteria pagou ainda R$ 25 para 8.647 apostas com 13 pontos.

Recupere o sorteio de ontem aqui.

Quina

O prêmio da Quina para esta quarta-feira também está acumulado em R$ 1,5 milhão. Ganha a quantia quem adivinhar as cinco bolas que saíram do globo.

Veja aqui os números do concurso 5580:

01 – 20 – 51 – 67 – 78

A Quina acumulou no sorteio de ontem, mas 44 apostas acertaram quatro números e cada um deles levou R$ 8.977,25.

A Quina pagou ainda R$ 156,97 para apostas que acertaram três números.

Os números da Quina desta terça-feira foram: 08, 09, 57, 75 e 78

Super Sete

Mais cedo, foi a vez do sorteio da Super Sete. Confira a sequência da sorte do concurso 99:

8 – 5 – 2 – 2 – 5 – 4 – 2

Ninguém acertou os sete números e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 1,9 milhão para a próxima sexta-feira (dia 4).

Uma única pessoa adivinhou seis números da Super Sete ganhou R$ 36.948,85.

Outras 56 apostas fizeram cinco pontos e receberam R$ 942,57 cada.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.