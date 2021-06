Taxa de ocupação de UTI no Estado de São Paulo está em 81,2%

A taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado de São Paulo está em 81,2%, informou nesta quarta-feira (dia 2) o secretário de Saúde estadual, Jean Gorinchteyn durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Na Grande São Paulo, o percentual é um pouco inferior: 79,9%.

Hoje há 10.925 pacientes internados por covid-19 em São Paulo. No comparativo entre as semanas epidemiológicas 21ª com a 20º, observa-se uma redução do número de casos em 22%, um acréscimo de internações em 7,4% e de óbitos em 3,6%.

Leia também:

São Paulo vai vacinar toda população do estado até dia 31 de outubro, diz Doria

Pazuello está de volta ao governo como secretário

Vacinação

Ainda nesta quarta-feira, o governo anunciou que a população com mais de 18 anos do Estado de São Paulo estará imunizada contra covid-19 até 31 de outubro. O prazo determinado anteriormente era 31 de dezembro.

De acordo com a coordenadora do programa estadual de imunização, Regiane de Paula, a previsão é feita com base na projeção de entregas de vacina ao estado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

As pessoas menores de 18 anos não entraram na projeção do calendário de vacinação deste ano por que as vacinas que foram aprovadas em território nacional estão autorizadas somente para pessoas com mais de 18 anos.

Em julho, o programa de imunização volta a vacinar público em geral entre 55 e 59 anos e em agosto de 50 a 54 anos.