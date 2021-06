Que dó! Animais exóticos eram mantidos em cativeiro em Santo Antônio do Pinhal

A Polícia Militar apreendeu no final da tarde da última terça-feira (dia 1º) 72 animais, entre exóticos e nativos, em uma propriedade na área central da cidade de Santo Antônio do Pinhal, na região metropolitana do Vale do Paraíba.

Militares especializados receberam denúncia indicando que animais estariam sendo mantidos em cativeiro de forma irregular para serem comercializados e se deslocaram até o endereço, onde encontraram cobras, lagartos, sapos, animais abatidos e congelados.

Em um cômodo da moradia foi encontrada uma criação camundongos, baratas, grilos e moscas, todos usados para alimentação dos répteis e anfíbios. Foram recolhidas ainda duas armas de fogo, munições e uma porção de maconha.

Todo material apreendido foi encaminhado ao distrito policial da cidade. Os animais foram destinados ao órgão ambiental da região. Os responsáveis seguem procurados.