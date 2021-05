Unesp divulga nesta quinta lista dos aprovados na segunda fase do vestibular

A lista dos aprovados na segunda fase do vestibular da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) será divulgado a partir das 10h no site da Vunesp (Vestibular da Universidade Estadual Paulista).

No total, 35 mil estudantes concorrem a uma das 7.630 vagas que foram disponibilizadas neste ano em 23 cidades do estado de São Paulo.

Os aprovados na primeira chamada deverão efetuar seu pedido de matrícula a partir de sexta-feira (28) até as 18h do sábado. Todo o processo deve ser realizado pelo site das Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad), no endereço http://sistemas.unesp.br/calouros.

LEIA TAMBÉM: Confira o sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira; prêmio é de R$ 80 milhões

Há também previsão de ingresso na Unesp neste ano pelas vagas adicionais oferecidas pelo Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp 2021 e pelo preenchimento de vagas remanescentes por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio.

O período para estudantes declararem interesse e participarem das chamadas seguintes para matrícula pelo Enem vai de 11 a 16 de junho, com cadastramento gratuito pelo site da Vunesp.