Confira o sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira; prêmio é de R$ 80 milhões

Já pensou levar R$ 80 milhões para casa? O valor foi sorteado na noite desta quarta-feira (dia 26) pela Caixa Econômica Federal. Leva o prêmio quem acertar as seis dezenas do concurso 2375 da Mega-Sena.

Confira os números sorteados:

02 – 06 – 44 – 46 – 53 – 58

No último sorteio da Mega-Sena, no sábado (dia 22), nenhum apostador levou o prêmio principal, mas 125 apostas acertaram a quina (cinco números) e cada uma delas ganhou R$ 35.344,96.

O sorteio pagou ainda R$ 771,87 para 8.177 pessoas que acertaram apenas quatro números.

Os números sorteados na Mega-Sena no sábado foram 12, 13, 25, 37, 39, 41.

Lotofácil

Hoje também foi dia de Lotofácil. O concurso 2242 pode pagar R$ 4 milhões a quem adivinhar as 15 dezenas.

Veja o resultado:

02 – 03 – 04 – 06 – 07

09 – 11 – 12 – 13 – 15

18 – 17 – 19 – 20 – 25

Três apostas feitas nas cidades de Ribeirão Pires, em São Paulo, Navegantes, em Santa Catarina, e Teresina, no Piauí, dividiram o prêmio sorteado nesta terça-feira (dia 25) pela Lotofácil. Cada um levou para casa R$ 436.622,74.

Duzentos e sessenta e cinco apostas acertaram 14 pontos e cada uma delas recebeu R$ 1.480,59.

Foram premiadas também 8.955 apostas com 13 acertos. Cada uma ganhou R$ 25.

Para ver os números sorteados nesta terça-feira, clique aqui.

Quina

A Quina, concurso 5574, sorteou nesta quarta-feira prêmio avaliado em R$ 3,3 milhões. Leva o valor que acertar as cinco bolas que saíram há pouco do globo.

Confira quais são elas:

03 – 15 – 21 – 36 – 68

No sorteio de ontem, 59 apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 7.825,11.

O terno (três dezenas) foi pago a 4.270 pessoas, que levaram, cada uma, R$ 162,58.

Os números sorteados nesta terça-feira foram 14, 34, 38, 46, 59.

Super Sete

Mais cedo, a Caixa Econômica Federal sorteou concurso 96 da Super Sete.

Os números foram:

8 – 1 – 5 – 8 – 8 – 6 – 8

Nenhum apostador acertou a sequência de sete números e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão para a próxima sexta-feira (dia 28).

Uma única aposta marcou seis pontos e recebeu R$ 30.682,46.

Outras 37 pessoas ganharam R$ 1.184,65 por terem acertado cinco números.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Quer tentar novamente? As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.