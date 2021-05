Lotofácil: apostadores de Brasília e Maranhão ganham quase R$ 2 milhões cada

Somente dois apostadores, de Brasília e de São Luis, no Maranhão, acertaram as 15 dezenas do concurso 2240 da Lotofácil desta quarta-feira. Cada um deles vai levar para casa um prêmio de R$ 1.951.586,16.

E não foram poucas as apostas que chegaram bem perto de também entrar na divisão do prêmio principal, de quase R$ 4 milhões. Quatrocentos e cinqüenta apostas acertaram os 14 pontos e ganharam prêmios individuais de R$ 1.085,32.

O número de jogos com treze números surpreendeu os apostadores acostumados com a Lotofácil. Foram 16.295 apostas que também por muito pouco não faturaram o prêmio principal da Lotofácil. Cada um ganhou R$ 25,00

Clique aqui para ver os números sorteados para a Lotofácil na quarta-feira.

Nesta quinta-feira (27), a loteria volta com seu prêmio básico estimado em R$ 1,5 milhão. As quinze dezenas da Lotofácil serão sorteadas a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas devem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico da Caixa, o Loterias Caixa, desde que tenha mais de 18 anos.

Quina continua acumulada

Mais uma vez sem ganhadores, a Quina continua acumulando. Para o sorteio desta quinta-feira (28), a loteria promete pagar um prêmio de R$ 4,3 milhões para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal, a partir das 20h.

Os números sorteados para a Quina nesta quarta foram:

03, 15, 21, 36, 68

Sessenta e oito apostadores acertaram a quadra (4 números) e receberam prêmios individuais de R$ 7.666,75.

Foram pagos ainda R$ 131,78 para cada uma das 5.949 apostas que acertaram três números.

Super Sete vai pagar R$ 1,5 milhão

Por mais um sorteio, a Super Sete não teve nenhum apostador que acertou os sete números e ganhou o prêmio principal. O próximo sorteio da loteria será na sexta-feira e o prêmio estimado está acumulado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete nesta quarta-eira foram:

8, 1, 5, 8, 8, 6, 8

Somente um apostador chegou perto de vencer o sorteio. Ele acertou seis dos sete números sorteados e ganhou R$ 30.682,46.

Trinta e sete apostas tiveram cinco acertos e ganharam prêmios individuais de R$ 1.184,65.

Hoje tem também sorteio da Dupla Sena

Também com prêmio acumulado há vários sorteios, a Dupla Sena volta nesta quinta-feira e promete pagar R$ 3,1 milhões para aqueles sortudos que acertaram as seis dezenas sorteadas para o primeiro ou segundo sorteio.

O último sorteio da Dupla Sena foi na terça-feira, quando ninguém levou o prêmio principal, mas 10 apostas acertaram cinco números no primeiro sorteio e cada uma elas levou R$ 5.459,92. No segundo sorteio, 14 apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 3.509,95 cada uma delas.

O sorteio da Dupla Sena desta quinta-feira será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h em todas as casas lotéricas do país.