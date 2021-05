Apostou da Lotofácil desta quinta-feira? Confira o resultado aqui

A Caixa Econômica Federal sorteou na noites desta quinta-feira (dia 27) o concurso 2241 da Lotofácil, com prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão. Para levar a quantia para casa é preciso acertar as 15 dezenas.

Confira aqui:

01 – 03 – 07 – 08 – 09

10 – 13 – 15 – 16 – 18

20 – 21 – 23 – 24 – 25

Somente dois apostadores, um de Brasília e outro de São Luís, no Maranhão, acertaram a faixa principal da Lotofácil da última quarta-feira (dia 26). Cada um deles recebeu exatos R$ 1.951.586,16.

Leia também:

Mulheres são maioria dos passageiros de ônibus e fazem menos teletrabalho, aponta pesquisa

Pobres pássaros: Polícia Civil resgata quatro aves silvestres mantidas em cativeiro no interior de SP

Máxima pode chegar aos 28ºC em São Paulo nesta sexta-feira; confira a previsão

Startups não param de contratar; confira mais vagas nesta quinta-feira

Quatrocentos e cinquenta apostas acertaram 14 pontos e ganharam prêmios individuais de R$ 1.085,32.

O número de jogos com 13 números surpreendeu. Foram 16.295 apostas que também por muito pouco não faturaram o prêmio principal. Cada um ganhou apenas R$ 25.

Clique aqui para ver os números sorteados na Lotofácil de ontem.

Quina

O concurso 5575 da Quina foi sorteado nesta noite. A loteria está com prêmio acumulado em R$ 4,3 milhões. Será que hoje saiu um vencedor?

Veja o resultado:

17 – 35 – 41 – 71 – 76

Ninguém acertou as cinco bolas que saíram do globo ontem. Foram elas: 03, 15, 21, 36, 68

Sessenta e oito apostadores, porém, marcaram a quadra (quatro números) e receberam prêmios individuais de R$ 7.666,75.

Foram pagos ainda R$ 131,78 para cada uma das 5.949 apostas que acertaram três números (o chamado terno).

Dupla Sena

Quinta-feira também é dia de Dupla Sena. O concurso 2228 está acumulado e pode pagar R$ 3,1 milhões.

Confira:

1º sorteio: 05 – 13 – 20 – 24 – 26 – 47

2º sorteio: 02 – 18 – 25 – 33 – 39 – 46

Na última terça-feira (dia 25), ninguém acertou as faixas principais de ambos os sorteios.

No primeiro, dez apostas marcaram cinco pontos e receberam R$ 5.459,92 cada. Outras 606 acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 102,96.

Já no segundo sorteio, 14 pessoas fizeram a quina e, por isso, levaram R$ 3.509,95 para casa enquanto 819 apostadores marcaram a quadra, recebendo R$ 76,18.

Perdeu o último sorteio da Dupla Sena? Recupere aqui.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Quer tentar novamente? As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Para jogar é preciso ter mais de 18 anos.

Amanhã (dia 28) é dia de Lotofácil, Quina, Super Sete e Lotomania.

Viu a Mega-Sena?

A Mega-Sena, sorteada ontem, acumulou mais uma vez e atinge agora os R$ 100 milhões, o maior prêmio pago em loterias em 2021.

Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas, o sorteio foi muito concorrido. Cento e quarenta e quatro pessoas fizeram a quina, ou seja, “acertaram a bola na trave”, e vão receberam R$ 42.488,96 cada.

O número de apostadores que acertou a quadra também foi muito grande, 8.909 apostas. Cada um deles ganhou R$ 981,09

Para ver os números da Mega-Sena de ontem, clique aqui.

O próximo sorteio será no sábado (dia 29).