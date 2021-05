Startups não param de contratar; confira mais vagas nesta quinta-feira

O Metro World News publicou na última quarta-feira (dia 26) uma relação de vagas de emprego abertas em startups. Mas as oportunidades não param por aí. Confira abaixo mais posições disponíveis em empresas do tipo:

eNotas

Com sede em Belo Horizonte (Minas Gerais), a eNotas, startup especializada em automatizar a emissão de notas fiscais, tem expandido sua atuação no mercado e, para 2021, a previsão é alcançar 80% de crescimento e 10 mil novos clientes.

A empresa está com seis vagas abertas para várias funções, como Analista de Onboarding (1), Estágio em Dados (1), Analista de Dados (1), Supervisão de Suporte Técnico (1) e Desenvolvedor SR (2). Entre os benefícios estão horário flexível, plano de saúde e cartão de alimentação flexível.

Para se candidatar, basta acessar o link e selecionar a vaga desejada. As vagas são para trabalho remoto durante o período de pandemia, com previsão de retorno ao escritório quando for seguro. As oportunidades para Desenvolvedor SR têm possibilidade de modelo remoto mesmo após a pandemia.



netLex



A startup netLex, especializada em automatizar todo o fluxo de criação, negociação, assinatura e gestão de contratos e documentos, permanece em expansão após registrar um crescimento de 260% em 2020. Com a ampliação dos negócios, inclusive para outros países, a legaltech de Belo Horizonte (Minas Gerais) abre 15 vagas para diversas funções: desenvolvedor full stack (5); product manager (3), executivo de contas (3), designer UI/UX (2), web designer (1) e quality assurance analyst (1).

odas as oportunidades oferecem a possibilidade de trabalho 100% remoto, mesmo após a pandemia, e contam com benefícios como flexibilidade de horários, vale-refeição, plano de saúde e plano odontológico.

Para saber mais e se candidatar, basta acessar o site.

Eurekka

A Eurekka, hub de startups e scale-ups focada em saúde e bem-estar com forte atuação em psicoterapia e medicina, é considerada uma das principais empresas de atendimento psicoterápico do país. Com uma média mensal de 2 mil sessões, a startup registra crescimento acima dos 450%.

A empresa abriu processo seletivo para vagas de Secretária/ Administrativo (4), Trainee B2B (1) e Desenvolvedor (1). As oportunidades de trabalho são 100% remoto. Após a pandemia, passam a ser presencial na cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

O regime de contratação para setor administrativo é CLT, já Trainee B2B e Desenvolvedor são contratos temporários de trabalho.

Plugify

A Plugify, startup brasileira de HaaS – Hardware as a Service – que simplifica o acesso e a gestão da infraestrutura de TI para empresas de todos os portes, oferece uma vaga para estágio em Contas a Receber destinada para estudante que esteja cursando a partir do terceiro semestre de Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins, com conhecimento avançado em Office e inglês intermediário.

A vaga home office ou presencial oferece, entre os benefícios, Gympass e seguro de vida. Os interessados podem enviar os currículos para [email protected].

Bling

O Bling, sistema de gestão online que agiliza e descomplica a gestão de micro, pequenas e médias empresas, anuncia a abertura de novas vagas. Com previsão de início imediato, as oportunidades são para Desenvolvedor Fullstack, Suporte Técnico, Desenvolvimento Organizacional (Gestão de Pessoas), além do Banco de Talentos.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de estágio até especialista e desenvolvedor. Para saber mais e se candidatar, basta acessar o site.

gal,

A gal, é a primeira rede agregadora de salões de beleza no mundo, com o propósito de profissionalizar o mercado de serviços de beleza, em apenas um ano de operação tornou-se a maior rede de salões de beleza em São Paulo.

A startup está com 25 vagas abertas para diversas áreas – Desenvolvedores Back e Front, Product Owner, Designer, Comercial, Marketing, Relacionamento com clientes e Projetos (arquitetura).

Os interessados devem encaminhar o currículo para [email protected] e no assunto colocar o nome da vaga.