A Lotofácil, concurso 2224, pode pagar R$ 3,5 milhões ao felizardo que acertar as 15 dezenas sorteadas na noite desta sexta-feira (dia 7).

Confira os números:

03 – 05 – 06 – 07 – 09

10 – 12 – 13 – 14 – 15

18 – 19 – 20 – 23 – 24

Na última quinta-feira (dia 6), ninguém levou o prêmio principal da Lotofácil e, por isso, ele acumulou para hoje.

Leia também:

SP vai vacinar pessoas de 50 a 54 anos com comorbidades ou deficiência a partir da semana que vem; confira calendário

Cerca de 100 pessoas aglomeradas são flagradas em estabelecimento na Zona Leste de São Paulo

Muito além da alta: como cuidar da saúde ao deixar a covid-19 para trás

Confira a previsão do tempo para a cidade de São Paulo neste fim de semana

Duzentos e noventa e sete apostas, contudo, acertaram 14 números e cada uma ganhou R$ 1.393,24.

Nove mil, oitocentos e oito apostas cravaram 13 números no sorteio. Todos ganharam prêmios individuais de R$ 25.

Confira aqui o sorteio da Lotofácil ontem.

Quina

A Quina, concurso 5558, pode pagar R$ 2,6 milhões nesta noite. Para levar a bolada é preciso adivinhar as cinco dezenas.

Veja o resultado aqui:

11 – 20 – 22 – 34 – 44

Ainda ontem, ninguém ganhou a faixa principal da Quina.

Cinquenta apostadores acertaram quatro números e cada um deles levou para casa R$ 9.450,34.

A loteria pagou também R$ 162,63 para 4.369 apostadores que acertaram apenas três dos cinco números sorteados.

Os números sorteados ontem foram os seguintes: 10 – 28 – 39 – 44 – 62.

Lotomania

Reprodução

O concurso 2176 da Lotomania sorteou prêmio estimado no valor de R$ 9 milhões. Ganha quem acertar os 20 números da sorte.

Confira abaixo:

10 – 14 – 20 – 23 – 25

29 – 38 – 40 – 42 – 43

57 – 60 – 63 – 65 – 66

68 – 75 – 89 – 93 – 96

Ninguém acertou o concurso passado da Lotomania, sorteado na última terça-feira (dia 4).

Oito apostas marcaram 19 acertos e receberam R$ 46.005,90.

Aqueles que acertaram 18 dezenas – 126 pessoas – ganharam nada mais nada menos do que R$ 1.825,63.

Perdeu o último sorteio? Recupere aqui.

Super Sete

Mais cedo, durante a tarde, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 88 da Super Sete.

Acompanhe aqui a sequência:

1 – 0 – 8 – 9 – 4 – 9 – 6

Ninguém acertou os sete números. Dessa forma, o prêmio acumulou em R$ 500 mil para a próxima segunda-feira (10).

Quatro apostas fizeram seis pontos e receberam R$ 7.840,74.

Quem faz cinco acertos também saiu ganhando. Ao todo, 33 apostadores ficaram R$ 1.357,70 mais ricos.

Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena de ontem, especial da Semana das Mães, não teve ganhadores e o prêmio de R$ 2 milhões acumulou e se multiplicou. Quem acertar o sorteio de sábado (dia 8) vai ganhar R$ 20 milhões.

Embora ninguém tenha levado o prêmio desta quinta, quarenta e sete apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 30.966,61.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico Loterias Online, desde que o apostador seja maior de 18 anos.

O sorteio das loterias é realizado diariamente a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.