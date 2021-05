O clima frio continua no fim de semana na cidade de São Paulo, segundo previsão do Climatempo.

No sábado (dia 8), a mínima será de 14ºC e a máxima de 20ºC.

A manhã será nublada, com possibilidade de garoa. À tarde o sol aparece com a diminuição de nuvens. A nebulosidade volta no período da noite.

A umidade do ar varia entre 64% e 84%.

O sol nasce às 6h30 e se põe às 17h36.

Já no domingo (dia 9), os termômetros vão dos 13ºC aos 21ºC.

O dia será marcado por sol e muitas nuvens alternando com períodos de céu nublado. As nuvens seguem pela noite.

A umidade do ar vai de 49% a 81%.

O sol nasce às 6h31 e se põe às 17h35.